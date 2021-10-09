Стало известно, сколько очков надо набрать Украине для попадания в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022

После матчей Казахстан — Босния (0:2) и Финляндия — Украина (1:2) таблица в группе D отборочного турнира чемпионат выглядит так:

Франция — 12 очков (6 матчей, разность мячей — 8-3), Украина — 8 (6, 8-7), Босния — 6 (5, 7-6), Финляндия — 5 (5, 5-7), Казахстан — 3 (6, 5-10).

Оставшиеся матчи:

12 октября — Казахстан — Финляндия, Украина — Босния;

13 ноября — Босния — Финляндия, Франция — Казахстан

16 ноября — Босния — Украина, Финляндия — Франция.

Напомним, что на ЧМ попадают победители групп, а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.

Франции осталось сыграть с Казахстаном дома и на выезде с Финляндией — очевидно, что чемпионы мира выйдут из группы с первого места.

Победа Украины в гостях над финнами — большой шаг ко второму месту в группе. Правда, боснийцы также не потеряли очки, поэтому все по-прежнему решится в очных матчах с ними.

— Если Украина наберет хотя бы 4 балла в играх против Боснии, то наверняка займет второе место. Единственный вариант, при котором сборную Александра Петракова может кто-то обогнать, — если Финляндия выиграет во всех трех матчах, в том числе против Франции;

— Если Украина наберет 0 или 1 очко, то точно окажется ниже Боснии и потеряет шансы на попадание на ЧМ;

— Если Украина разделит очки с Боснией (по 2 или по 3), то все будет зависеть от результата матча Босния — Финляндия. Балканцы в случае победы займут второе место, при ничьей или поражении они останутся ниже украинцев. Правда, при двух последних раскладах на второе место будет претендовать и Финляндия, и ей, возможно, хватит даже победы над Казахстаном без учета матча с Францией.