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Стало известно, сколько очков надо набрать Украине для попадания в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022

20:59
9 октября. Хельсинки. Финляндия — Украина — 1:2. Андрей Ярмоленко борется за мяч с Теэму Пукки. Фото AFP
9 октября. Хельсинки. Финляндия — Украина — 1:2. Андрей Ярмоленко борется за мяч с Теэму Пукки. Фото AFP
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После матчей Казахстан — Босния (0:2) и Финляндия — Украина (1:2) таблица в группе D отборочного турнира чемпионат выглядит так:

Франция — 12 очков (6 матчей, разность мячей — 8-3), Украина — 8 (6, 8-7), Босния — 6 (5, 7-6), Финляндия — 5 (5, 5-7), Казахстан — 3 (6, 5-10).

Оставшиеся матчи:

12 октября — Казахстан — Финляндия, Украина — Босния;

13 ноября — Босния — Финляндия, Франция — Казахстан

16 ноября — Босния — Украина, Финляндия — Франция.

Напомним, что на ЧМ попадают победители групп, а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.

Франции осталось сыграть с Казахстаном дома и на выезде с Финляндией — очевидно, что чемпионы мира выйдут из группы с первого места.

Победа Украины в гостях над финнами — большой шаг ко второму месту в группе. Правда, боснийцы также не потеряли очки, поэтому все по-прежнему решится в очных матчах с ними.

— Если Украина наберет хотя бы 4 балла в играх против Боснии, то наверняка займет второе место. Единственный вариант, при котором сборную Александра Петракова может кто-то обогнать, — если Финляндия выиграет во всех трех матчах, в том числе против Франции;

— Если Украина наберет 0 или 1 очко, то точно окажется ниже Боснии и потеряет шансы на попадание на ЧМ;

— Если Украина разделит очки с Боснией (по 2 или по 3), то все будет зависеть от результата матча Босния — Финляндия. Балканцы в случае победы займут второе место, при ничьей или поражении они останутся ниже украинцев. Правда, при двух последних раскладах на второе место будет претендовать и Финляндия, и ей, возможно, хватит даже победы над Казахстаном без учета матча с Францией.

Финляндия — Украина

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
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