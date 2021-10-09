Грузия уступила Греции в матче отбора ЧМ-2022, Хвича провел всю игру
9 октября в Батуми сборная Грузии уступила Греции (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
В составе греческой команды голы забили Анастасиос Бакасетас и Димитриос Пелкас.
В старте грузинской команды с первых минут вышел нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия и провел на поле весь матч.
Греция с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице группы B. Грузия — пятая строчка и один балл.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа B
Голы: Бакасетас, 90 (0:1). Пелкас, 90+5 (0:2).
Грузия: Лория, Двали, Какабадзе, Хочолава, Гиорбелидзе, Канкава, Абурджания (Давиташвили, 90+2), Чакветадзе (Окриашвили, 60), Кварацхелия, Лобжанидзе (Квилитая, 90+2), Микаутадзе (Гвилия, 60).
Греция: Влаходимос, Тзавеллас, Цимикас, Хатзидиакос, Мавропанос, Бухалакис, Андруцос, Сиопис (Манталос, 85), Бакасетас, Павлидис (Пелкас, 46), Масурас (Тзолис, 78).
Предупреждения: Сиопис, 6. Тзавеллас, 68. Канкава, 68. Абурджания, 71. Андруцос, 84. Гиорбелидзе, 89. Бакасетас, 90+1.
Судья: Румшас (Литва).
9 октября. Батуми. Стадион «Батуми Арена».
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