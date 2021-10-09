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Грузия уступила Греции в матче отбора ЧМ-2022, Хвича провел всю игру

20:57
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9 октября в Батуми сборная Грузии уступила Греции (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В составе греческой команды голы забили Анастасиос Бакасетас и Димитриос Пелкас.

В старте грузинской команды с первых минут вышел нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия и провел на поле весь матч.

Греция с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице группы B. Грузия — пятая строчка и один балл.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Грузия — Греция — 0:2 (0:0)

Голы: Бакасетас, 90 (0:1). Пелкас, 90+5 (0:2).

Грузия: Лория, Двали, Какабадзе, Хочолава, Гиорбелидзе, Канкава, Абурджания (Давиташвили, 90+2), Чакветадзе (Окриашвили, 60), Кварацхелия, Лобжанидзе (Квилитая, 90+2), Микаутадзе (Гвилия, 60).

Греция: Влаходимос, Тзавеллас, Цимикас, Хатзидиакос, Мавропанос, Бухалакис, Андруцос, Сиопис (Манталос, 85), Бакасетас, Павлидис (Пелкас, 46), Масурас (Тзолис, 78).

Предупреждения: Сиопис, 6. Тзавеллас, 68. Канкава, 68. Абурджания, 71. Андруцос, 84. Гиорбелидзе, 89. Бакасетас, 90+1.

Судья: Румшас (Литва).

9 октября. Батуми. Стадион «Батуми Арена».

Грузия — Греция

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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