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Сегодня, 18:02

Сорокин считает, что между чемпионатами мира в России и Катаре есть преемственность

Алина Савинова
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Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что мировые первенства в России и Катаре обладают преемственностью.

«Были разные творческие и народные коллективы, были фигуристы, которые выступали в различных фан-зонах. Это абсолютно нормально — есть преемственность у двух чемпионатов, в том числе и культурная. Никакого негатива не было. Если бы он был, мы бы точно об этом узнали.

Да и в принципе Катар — очень дружелюбная страна, которая очень спокойно относится к различным культурам. Здесь работает очень много людей из разных стран, спокойно уживаются представители самых разных континентов, которые задействованы в самых разных областях", — приводит ТАСС слова Сорокина.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Чемпионат мира-2018 в России выиграли французы, одержавшие победу над хорватами в финале мирового первенства (4:2).

Источник: https://tass.ru/sport/16642891
Чемпионат мира по футболу
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