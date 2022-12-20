Денис Казанский: «Эмилиано Мартинес — главная звезда финала!»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» объяснил, почему считает вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса главной звездой финала ЧМ-2022.

— Лучшим вратарем турнира признали Мартинеса.

— Справедливо. Больше вам скажу. Для меня Эмилиано — главная звезда финала!

— Я не ослышался? Ни Месси, ни Мбаппе — а Мартинес?

— Да! Хет-трик Кильяна впечатлил. Но Мбаппе и Месси из другой галактики. А Эмилиано земной человек, который творил чудеса. Чего только стоит сумасшедшее спасение на последних секундах дополнительного времени, когда Коло Муани едва не похоронил Аргентину! В серии пенальти вратарь тоже был великолепен — как и с голландцами. В Советском Союзе такие подвиги оценили бы фразой «Бюст на родину героя!».