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Денис Казанский: «По подбору исполнителей Аргентина уступает Франции, Бразилии, Англии и даже Португалии»

Денис Казанский оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2022
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2022.

— О чем вы подумали, когда в финале на табло загорелось 2:2?

— О том, что аргентинцы вряд ли выдержат овертайм. Их затрясло, стали чаще ошибаться. Понимали — игра утекает сквозь пальцы. Французы выглядели и быстрее, и свежее. Скамейка-то у Дешама великолепная. Вот про Скалони этого не скажешь. У него вообще ресурс ограниченный. Давайте пофантазируем — сколько игроков стартового состава сборной Аргентины попало бы во французскую основу? Разумеется, Месси. Ну а кто еще?

— Фернандес и Ди Мария.

— Пожалуй. Все! Кроме Франции по подбору исполнителей Аргентина уступает сейчас и Бразилии, и Англии, и даже Португалии. Но разве кто-то скажет, что у Скалони команда хуже по качеству игры? Скучнее? Нет! Аргентина заслуженно стала чемпионом! В этом колоссальная заслуга Скалони и его штаба, куда, напомню, входят Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Да, в их распоряжении был гений — Месси. Но и тренеры сработали блистательно.

— Скалони — лучший тренер чемпионата?

— Сто процентов! Если бы французы вырвали победу в финале, я бы все равно сказал, что Скалони — номер один. Потому что Аргентина — самая тренерская команда из участников ЧМ-2022. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно. Ты никогда не знаешь, в какой футбол будет играть Скалони. Он вечно в творческом поиске, ищет какие-то ходы для усиления игры, тщательно готовит ее под конкретного соперника.

Лионель Месси и&nbsp;Роналдо. Денис Казанский: «Месси — гений. Но для меня лучший игрок в истории мирового футбола — Роналдо»

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Денис Казанский
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