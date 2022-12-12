Семин поделился мнением о предстоящем матче Франции с Марокко на ЧМ-2022

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между Францией и Марокко.

«Чудеса в футболе происходят часто. У марокканцев есть свои козыри. Они хорошо подготовлены физически, хороши в тактике, выполняют на сто процентов указания тренера. Хотя индивидуальные качества явно лучше у французов. Французы — фавориты до матча, но это не играет никакой роли во время игры», — сказал Семин «СЭ».

Матч Франции с Марокко состоится 14 декабря. Начало — в 22.00. Финал ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря.