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Сегодня, 15:30

Семин ответил, неизбежно ли отставание сборной России от участников ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» в Дохе ответил на вопрос о неизбежности отставания сборной России от участников ЧМ-2022, тем более что она не сможет сыграть и на Евро-2024.

— Сборная России не участвует на этом чемпионате мира, не будет участвовать в отборе на Евро. Отставание от тех, кто играет на больших турнирах, неизбежно?

— Если мы правильно среагируем и примем правильные решения по развитию нашего футбола, может, наоборот, будет польза. У нас какое-то торможение все-таки произошло. В данной ситуации можно уделить внимание развитию детско-юношеского футбола. Нужно найти такие моменты, которые помогли бы развиваться.

Меня порадовало, что в данной ситуации организовали лигу ЮФЛ, но мне не совсем нравится, как тренируются юношеские команды. Периодически на их работу смотрю. Что ты тренируешь, с тем и играешь. Здесь мы должны внести поправку.

Большая часть доверия будет своим местным игрокам. Это плюс. С другой стороны, они не смогут работать с большими мастерами, которые у нас были, и расти в условиях конкуренции. Посмотри, кто сейчас играет на чемпионате мира, — и Крыховяк, и Влашич, и Ловрен, который и сейчас играет. Сколько могут почерпнуть игроки, которые с ними в одной обойме! У нас был тот же Фарфан. Разве ты не научишься чему-то рядом с ним? Сейчас таких игроков не хватает. В «Зените» есть, в других — нет. Какая бы ни была ситуация, нужно делать выводы. Очень много ошибочных решений как в командах, так в целом.

Килиан Мбаппе. «Многие скажут, что фаворит — Франция, но не я». Большое интервью Юрия Семина в Катаре

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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