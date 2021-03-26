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Сборная России получила отрицательные результаты тестов на коронавирус перед матчем со Словенией

19:48
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В четверг игроки и представители тренерского штаба сборной России прошли тестирование на коронавирус, сообщает Telegram-канал национальной команды 26 марта.

Все результаты тестирования дали отрицательный результат.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта. Начало — в 17.00 (мск). После первого тура у обеих команд по три очка.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/606

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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