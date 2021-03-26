Сборная России получила отрицательные результаты тестов на коронавирус перед матчем со Словенией
В четверг игроки и представители тренерского штаба сборной России прошли тестирование на коронавирус, сообщает Telegram-канал национальной команды 26 марта.
Все результаты тестирования дали отрицательный результат.
Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта. Начало — в 17.00 (мск). После первого тура у обеих команд по три очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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