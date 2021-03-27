Во втором туре отбора к ЧМ-2022 сборная России сыграет со Словенией. Матч состоится в Сочи 24 марта, начало — в 17.00. Сделать ставку на эту встречу можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

Выступление в отборе к ЧМ-2022 сборная России начала матчем на Мальте, где добилась победы со счетом 3:1. Игра команды Станислава Черчесова оставила неоднозначное впечатление, особенно во втором тайме. Но во встречах с очевидными аутсайдерами главное — результат. Содержание и рисунок обычно забываются через несколько дней.

Сборная Словении — соперник куда более серьезный. Игры с балканской командой всегда складываются для россиян непросто. Все помнят Марибор-2009 — название этого словенского города стало в российском футболе символом катастрофы.

А ведь было еще поражение в отборочном турнире к ЧМ-2002. Тогда английский рефери Грэм Полл на последних минутах поставил крайне сомнительный пенальти в ворота команды Олега Романцева. Да и отбор к ЧМ-2022 Словения начала здорово — победа над Хорватией со счетом 1:0.

Поражения России от Словении в 2001-м и в 2009-м были в гостях. Дома мы балканцам не проигрывали. В официальных матчах на своем команда Черчесова за три года с ЧМ-2018 уступила лишь раз — Бельгии осенью 2019-го.

Настрой должен быть иным, чем на Мальту. Плюс россияне еще несколько дней потренируются в полном составе, что по нынешним ковидным временам — роскошь.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Россию фаворитом и дает коэффициент 1.76 на победу команды Черчесова. На выигрыш Словении можно поставить за 5.80, на ничью — за 3.40.

Россияне пропустили в шести из семи из последних официальных матчей. Наша сборная не сумела сохранить ворота сухими даже в игре с Мальтой. Кроме того, Словения забила в обоих поединках с Россией в гостях.

Прогноз «СЭ»: Словения забьет за 1.64.

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