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Тренер сборной Словении Кек поделился ожиданиями от матча с Россией

18:09
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек 26 марта на пресс-конференции перед матчем 2-го тура отбора на ЧМ против России.

«"Предстоящий матч тоже является для нас большим вызовом, как и игра с Хорватией. Но мы ждем эту встречу с большим позитивом. Сейчас сложно говорить о какой-то специальной подготовке к этому матчу, мы больше восстанавливались после прилета, но сделали все возможное, чтобы быть готовыми к завтрашней встрече», — цитирует Кека ТАСС.

Матч Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11006091

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