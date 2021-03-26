Тренер сборной Словении Кек поделился ожиданиями от матча с Россией
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек 26 марта на пресс-конференции перед матчем 2-го тура отбора на ЧМ против России.
«"Предстоящий матч тоже является для нас большим вызовом, как и игра с Хорватией. Но мы ждем эту встречу с большим позитивом. Сейчас сложно говорить о какой-то специальной подготовке к этому матчу, мы больше восстанавливались после прилета, но сделали все возможное, чтобы быть готовыми к завтрашней встрече», — цитирует Кека ТАСС.
Матч Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта. Начало — в 17.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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