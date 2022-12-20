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Дзюба о жесте вратаря сборной Аргентины на церемонии после финала ЧМ-2022: «Мне привет передавал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эмилиано Мартинес с наградой лучшему вратарю ЧМ-2022.
Фото Reuters

Российский нападающий Артем Дзюба пошутил о жесте вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022 против Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того, как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им.

«Мне привет передавал», — написал Дзюба в комментариях к одному из постов в соцсетях, намекнув на интим-видео с его участием, которое появилось в сети два года назад.

Комментарий Артема Дзюбы. Фото Соцсети
Комментарий Артема Дзюбы.
Фото Соцсети

Ранее Дзюба уже шутил на эту тему в шоу «Плюшки» на YouTube.

Эмилиано Мартинес стал третьим аргентинцем, получившим «Золотую перчатку». До него эту награду завоевывали Убальдо Фильоль (1978) и Серхио Гойкоэчеа (1990).

Артем Дзюба
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Сборная Аргентины по футболу
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