Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

12 декабря, 10:38

Источник: аргентинцы готовятся провоцировать хорватов «обидными фразами про родственников»

В Хорватии сообщили о «грязном плане» сборной Аргентины на матч полуфинала ЧМ-2022
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леандро Паредес.
Фото Reuters

Сборная Аргентины будет полагаться на провокации в матче против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022, утверждает хорватское издание Sportske Novosti.

По данным источника, бело-голубые подготовили «грязный план» в первые 60 минут предстоящей игры.

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия

При этом Sportske Novosti ссылается на неназванного игрока сборной Аргентины. Он утверждает, что хорватские футболисты не выдержат «обидных фраз про родственников».

«Один аргентинский игрок, как нам рассказали, признался своим товарищам по европейскому клубу, что им дали задание спровоцировать хорватов. Они получили указание, как выбить хорватов из ритма. Этот футболист играет в стартовом составе Аргентины, он уверен, что Хорватию сломают и победят буквально за 60 минут.

Аргентинцы считают, что у некоторых наших ребят слабые нервы, что они не смогут сдерживать себя после толчков, ударов, захватов, обидных фраз про родственников и тому подобного. Трое аргентинских игроков получили специальные инструкции, как спровоцировать трех хорватских игроков, которых они считают самым слабым психологическим звеном команды», — сообщает Sportske Novosti.

Матч Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
140
65
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Леандро Фернандес считает, что в матче Аргентина — Хорватия будет захватывающая битва за финал
Тарханов считает, что Ловрену будет тяжело остановить Месси в предстоящем матче
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Нового главного тренера сборной Бразилии объявят в январе 2023 года
Евсеев хотел бы увидеть финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией
ЧМ-2022: Месси и Модрич, Мбаппе и Амрабат — кто в финал, а кто лишний?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе — о нереализованном пенальти Маркиньоса: «Он не заслуживает этого»

Клопп рассказал, когда участники ЧМ-2022 присоединятся к команде
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости