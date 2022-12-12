Источник: аргентинцы готовятся провоцировать хорватов «обидными фразами про родственников»

В Хорватии сообщили о «грязном плане» сборной Аргентины на матч полуфинала ЧМ-2022

Сборная Аргентины будет полагаться на провокации в матче против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022, утверждает хорватское издание Sportske Novosti.

По данным источника, бело-голубые подготовили «грязный план» в первые 60 минут предстоящей игры.

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия

При этом Sportske Novosti ссылается на неназванного игрока сборной Аргентины. Он утверждает, что хорватские футболисты не выдержат «обидных фраз про родственников».

«Один аргентинский игрок, как нам рассказали, признался своим товарищам по европейскому клубу, что им дали задание спровоцировать хорватов. Они получили указание, как выбить хорватов из ритма. Этот футболист играет в стартовом составе Аргентины, он уверен, что Хорватию сломают и победят буквально за 60 минут.

Аргентинцы считают, что у некоторых наших ребят слабые нервы, что они не смогут сдерживать себя после толчков, ударов, захватов, обидных фраз про родственников и тому подобного. Трое аргентинских игроков получили специальные инструкции, как спровоцировать трех хорватских игроков, которых они считают самым слабым психологическим звеном команды», — сообщает Sportske Novosti.

Матч Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).