Мбаппе отреагировал на нереализованный пенальти Маркиньоса в матче Бразилии и Хорватии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о нереализованном пенальти в исполнении своего одноклубника Маркиньоса на ЧМ-2022.

Защитник сборной Бразилии пробил в штангу, исполняя решающий удар. Таким образом «селесао» проиграли Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:1, 2:4).

«Он не заслуживает этого», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В полуфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Аргентиной 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).