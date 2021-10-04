Саутгтейт довызвал Чилуэлла и Абрахама в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии пригласил в команду защитника «Челси» Бена Чилуэлла и форварда «Ромы» Тэмми Абрахама, сообщает ВВС.

Чилуэлл вызван вместо своего одноклубника Риса Джеймса, который получил травму. Главный тренер «Челси» Томас Тухель ранее говорил, что удивлен его вызовом в сборную.

9 октября в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Англия на выезде сыграет с Андоррой, а через три дня примет Венгрию на «Уэмбли».