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Саутгтейт довызвал Чилуэлла и Абрахама в сборную Англии

21:16
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Главный тренер сборной Англии пригласил в команду защитника «Челси» Бена Чилуэлла и форварда «Ромы» Тэмми Абрахама, сообщает ВВС.

Чилуэлл вызван вместо своего одноклубника Риса Джеймса, который получил травму. Главный тренер «Челси» Томас Тухель ранее говорил, что удивлен его вызовом в сборную.

9 октября в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Англия на выезде сыграет с Андоррой, а через три дня примет Венгрию на «Уэмбли».

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Евгений Петров все материалы автора

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