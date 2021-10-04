Зинченко и еще четыре футболиста не сыграют за сборную Украины в ближайших матчах

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых проблемах команды.

«Серьезные кадровые потери, без этого не бывает, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Очень обидно, что выбил Виталий Миколенко, сегодня его обследовали — приводящая мышца. Не знаю, сколько нужно времени.

Виталий Буяльский — я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ — две недели, тоже надрыв приводящей мышцы. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. Не могу сказать по поводу Игоря Харатина — он еще в дороге. И Андрей Ярмоленко — он еще едет. А так всех в обойме будет 24 человека.

Зинченко? Мы с ним разговаривали. Саша очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то 8-10 октября.

Он сам виноват — с «Лейпцигом» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер — не умеет просить замену. Говорю, не умеешь — будешь лечиться. Сашу будет очень не хватать — очень порядочный человек".

Также в команду по решению тренера не был вызван Руслан Малиновский. Сборной Украины предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).