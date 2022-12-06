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6 декабря, 22:43

Нигматуллин: «Хорватия не даст играть Бразилии и сама не будет»

Нигматуллин считает, что сборная Хорватии не даст Бразилии играть
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру хорватов и японцев в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Хорватия традиционно перевела матч в дополнительное время. У них была такая схема: заморозить игру и не дать сопернику ничего сделать. Японцев жалко, но они сами виноваты. Перегорели, и все для них закончилось печально. Япония показывала хороший футбол, но Хорватия — на опыте, и удачная игра вратаря Ливаковича помогла. С Бразилией хорваты будут действовать в этом же ключе: сами играть не будут и бразильцам не дадут», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Бразилии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-horvatiya-ne-dast-igrat-brazilii-i-sama-ne-budet/

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Руслан Нигматуллин
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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