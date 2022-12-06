Кавазашвили считает, что матч со сборной Испанией стал звездным часом для вратаря Марокко

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 Марокко — Испания стал звездным часом для голкипера марокканцев Буну.

«Это звездный час для вратаря сборной Марокко. Сразу видно, что команда Марокко настолько уверенно и сбалансированно играет, что в психическом плане у нее нет отклонений. Им абсолютно все равно, с кем играют: со звездами или посредственной командой. Они превосходят соперников за счет умения играть технично и коллективно. Так они защищаются и переходят в атаку. Проявляются великолепные качества у футболистов, которых в наше время, к сожалению, мало.

Европе надо задуматься. В скором времени, через четыре года или восемь лет, на чемпионате мира, в плей-офф, будут доминировать не европейские сборные, а команды из Африки, Азии. Как прекрасно играет Япония, какой прогресс есть у Южной Кореи. Я не говорю уже о Сенегале и Камеруне. Надо задуматься об этом. В Европе футбол регрессирует, а там — прогрессирует", — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.