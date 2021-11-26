Россия сыграет финал стыков ЧМ-2022 на своем поле в случае победы над Польшей
Сборная России в случае победы над Польшей проведет финал стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 дома.
В финале стыков победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.
Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграют Россия, Португалия и Италия? Онлайн-трансляция
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