Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Россия — Мальта: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022

19:45
Футболисты сборной России празднуют забитый гол. Фото AFP
Футболисты сборной России празднуют забитый гол. Фото AFP
Теги:

Во вторник, 7 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сборная России сыграет с Мальтой в матче отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Россия — Мальта будет доступна на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире также покажет телеканал РЕН ТВ, начало — в 21.35.

Сборная России с 10 баллами лидирует в турнирной таблице своей группы после 5 игр. Мальтийцы с 4 очками находятся на 5-м месте.

Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и выиграла у Кипра (2:0).

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Россия — Мальта

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Россия — Мальта: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов
Пожар произошел на заимке отшельницы Агафьи Лыковой
Видео: как спасти подавившегося и задыхающегося человека
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры