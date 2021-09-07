Россия — Мальта: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
19:45
Во вторник, 7 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сборная России сыграет с Мальтой в матче отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча Россия — Мальта будет доступна на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире также покажет телеканал РЕН ТВ, начало — в 21.35.
Сборная России с 10 баллами лидирует в турнирной таблице своей группы после 5 игр. Мальтийцы с 4 очками находятся на 5-м месте.
Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и выиграла у Кипра (2:0).
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
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