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Федор Смолов: «Побить рекорд Дзюбы и Кержакова? Я слежу за собой, пусть ребята сами разбираются»

18:51
Валерий Карпин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард сборной России Федор Смолов сказал, что у него нет цели побить рекорд Артема Дзюбы и Александра Кержакова по голам за национальную команду.

— Когда Артем Дзюба пришел в сборную, он сказал, что побьет рекорд Кержакова, забьет больше, чем он. У них обоих сейчас по 30 голов, у вас — 14. Хватит ли у вас времени, чтобы обойти Дзюбу с Кержаковым? Есть ли такая амбиция вообще?

— Нет. Я слежу за собой, ребята сами пусть разбираются.

В разговор вступил главный тренер сборной России Валерий Карпин, обратившись к Смолову со словами: «Меня сначала обойди».

— У Валерия Георгиевича 17 голов.

— Вот такие амбиции есть, — цитирует Смолова «Матч ТВ».

Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1401180_Fedor_Smolov_Rekord_Dzuby_i_Kerzhakova_Ja_slezhu_za_soboj_rebata_pust_sami_razbirajutsa

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Евгений Петров все материалы автора

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