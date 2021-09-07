Федор Смолов: «Побить рекорд Дзюбы и Кержакова? Я слежу за собой, пусть ребята сами разбираются»

Форвард сборной России Федор Смолов сказал, что у него нет цели побить рекорд Артема Дзюбы и Александра Кержакова по голам за национальную команду.

— Когда Артем Дзюба пришел в сборную, он сказал, что побьет рекорд Кержакова, забьет больше, чем он. У них обоих сейчас по 30 голов, у вас — 14. Хватит ли у вас времени, чтобы обойти Дзюбу с Кержаковым? Есть ли такая амбиция вообще?

— Нет. Я слежу за собой, ребята сами пусть разбираются.

В разговор вступил главный тренер сборной России Валерий Карпин, обратившись к Смолову со словами: «Меня сначала обойди».

— У Валерия Георгиевича 17 голов.

— Вот такие амбиции есть, — цитирует Смолова «Матч ТВ».

Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.