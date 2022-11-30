Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:44

Рауль Рианчо: «В первых парах 1/8 финала ЧМ нет явных фаворитов»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о первых парах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

3 декабря Нидерланды встретятся с США, а 4 декабря сборная Англии сыграет с Сенегалом.

«Первые две пары 1/8 финала чемпионата мира получились достаточно равными, — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо. — Там нет явных фаворитов, все четыре команды могут спокойно пройти дальше. Понятно, что по уровню игроков Англия и Нидерланды выглядят предпочтительнее своих соперников, но в целом все команды равные. Кто из игроков чемпионата мира больше всего удивил? Пока рано судить об этом и давать персональные оценки. Есть много футболистов, которые очень ярко проявили себя в первых матчах, но конкретнее будет видно в играх плей-офф. После них уже можно будет сделать какие-то выводы», — сказал Рианчо.

Футболисты сборной Англии. Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ

Источник: bookmaker-ratings.ru
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Майк Тайсон вступился за Месси после слов Канело: «Придется выйти на ринг»
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные Туниса и Франции назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022

Основатель «Амкала» Попков назвал причины своей поддержки сборной Хорватии в матче с Бельгией
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости