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Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters
Алиу Сиссе.
Фото AFP
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
Футболисты сборной Нидерландов.
Фото Reuters
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Оцениваем шансы команд, которые составили первые пары в 1/8 финала.

Англия — Сенегал: драйв Сиссе против мощи Саутгейта

Сборная Сенегала на чемпионате мира — пока лучшая история про преодоление, борьбу и поиск антикризисных решений. Прямо перед вылетом в Катар команда Алиу Сиссе осталась без Садио Мане и потеряла около 30 процентов — если не больше — своего атакующего потенциала.

В первом же матче африканцы качественно сыграли с Нидерландами, но расклеились в концовке, стартовав с поражения. А через пару дней они стали единственным участником ЧМ, пропустившим от хозяев этого ЧМ.

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Когда в решающей встрече Эквадор сравнял счет, казалось, что все может закончиться драмой. У Сенегала оставалось 23 минуты основного времени, чтобы снова запрыгнуть в плей-офф. Но выяснилось, что это вообще не проблема. Кулибали забил уже в следующей атаке, а после этого банда Сиссе не оставила сопернику шансов и образцово отработала концовку. Никаких провалов сзади и ошибок на своей половине — Эквадору не позволили даже организовать финальный навал.

Алиу Сиссе. Фото AFP
Алиу Сиссе.
Фото AFP

Конечно, даже с таким прорывом в 1/8 финала в паре с Англией представители Черного континента — очевидные андердоги. Но Гарету Саутгейту нужно готовить команду к тому, что придется выложиться: за счет атлетизма, игровой динамики и стандартов сенегальцы способны создать проблемы.

Хотя против Англии вся нагрузка ляжет на Кулибали и Диалло в центре обороны, а также на Сабали и Якобса, которым придется сдерживать мощные фланги. В Катаре все осознали, что Англия Саутгейта — это уже не прагматичный футбол на 1:0, а высокий прессинг, доминирование и использование всего атакующего потенциала. Весь вопрос в том, как долго получится сдерживать такое давление. Иран хватило на полтайма — и всего закончилось убийственным разгромом. Уэльс продержался 50 минут (при этом не вылезал со своей половины), а в итоге получил два мяча за две минуты, раскрылся и окончательно попрощался с ЧМ.

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При этом есть пример сборной США, которая билась с Англией на равных, огрызалась и вообще имела шансы на победу. Но без Мане Сенегалу придется безумно тяжело. Видно, что «Три льва» прибавляют, а старт плей-офф — идеальный повод, чтобы засверкать на поле еще ярче.

Футболисты сборной Нидерландов. Фото Reuters
Футболисты сборной Нидерландов.
Фото Reuters

Нидерланды — США: ван Галу пора выключать эко-режим

Команда Луи ван Гала уверенно вышла из группы с первого места, но играет явно ниже ожиданий. С Сенегалом повезло, что ошибся Менди — до этого Нидерланды действовали очень уныло (и даже уступили по ударам). Победу над Катаром вообще не стоит воспринимать всерьез — хозяев турнира прошел бы каждый, кто квалифицировался на чемпионат мира. А вот ничья с Эквадором — еще один маркер, что «Оранжевых» можно наказывать. Как и любую команду, которая добивается результата исключительно за счет класса исполнителей. В первую очередь, таких, как Коди Гакпо.

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23-летний воспитанник ПСВ уже на радаре топ-клубов (в частности, «Манчестер Юнайтед», который видит в игроке замену Криштиану), но с каждым матчем на ЧМ-2022 увеличивает свой ценник. На счету Гакпо уже три гола (правой ногой, левой и головой). В заключительной встрече группы он вышел в паре с Депаем — еще одной суперзвездой, которую аккуратно подводили к плей-офф. Сначала Мемфиса выпустили на полчаса, затем на тайм и, наконец, включили в основу.

Но в 1/8 финала Нидерланды получат сверхопасного оппонента. США очень плавно разгонялись: завалили концовку с Уэльсом и упустили важную победу. Впечатлили в матче с Англией, но заработали лишь одно очко. А в ключевой момент, когда были нужны только три очка, растерзали Иран до перерыва, а во втором тайме удерживали результат. Обе модели сработали, хотя в концовке пришлось очень тяжело. Нидерланды — фаворит, но нужно готовиться к динамичному футболу, высоким скоростям и искрам на поле — то, чего все ждут от «Оранжевых», но до сих пор не получают.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная США по футболу
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