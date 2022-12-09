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Сегодня, 12:00

Радченко считает, что Хорватия сможет дать бой Бразилии в 1/4 финала ЧМ

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Хорватии против Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Какие шансы у Хорватии? Все думают, что бразильцы — фавориты. Это будет совершенно другой матч, чем в подгруппе. Команды играют на вылет. Бразилия сейчас находится в лучшем состоянии. Хорватия провела очень тяжелый матч с Японией. Но они все равно дадут бой бразильцам. Будет интересно, как они построят игру», — сказал Радченко «СЭ».

Встреча Хорватия — Бразилия пройдет 9 декабря на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Дмитрий Радченко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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