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Сегодня, 11:55

Луи ван Гал рассказал о настрое Нидерландов на матч с Аргентиной на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о подготовке команды к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Мы работали над техникой ударов и над тем, как дезориентировать соперника», — сказал ван Гал на пресс-конференции.

Сегодня, 9 декабря, Нидерланды сыграют с Аргентиной. Начало — в 22.00 мск.

В последний раз команды встречались между собой в полуфинале чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Тогда в финал прошли аргентинцы.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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