Луи ван Гал рассказал о настрое Нидерландов на матч с Аргентиной на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о подготовке команды к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Мы работали над техникой ударов и над тем, как дезориентировать соперника», — сказал ван Гал на пресс-конференции.

Сегодня, 9 декабря, Нидерланды сыграют с Аргентиной. Начало — в 22.00 мск.

В последний раз команды встречались между собой в полуфинале чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Тогда в финал прошли аргентинцы.