Рабьо и Упамекано из-за болезни пропустили тренировку сборной Франции накануне матча с Марокко

Полузащитник Адриен Рабьо и защитник Дайот Упамекано пропустили тренировку сборной Франции накануне матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко, сообщает L'Equipe.

Центральный защитник «Баварии» уже пропустил тренировку в понедельник из-за боли в горле.

Полузащитник «Ювентуса» также заболел после того, как простудился, когда присутствовал на тренировке в понедельник.

Отсутствующий на тренировке в понедельник, после того как получил повреждение в матче с Англией (2:1), Орельен Тчуамени вернулся к занятиям в общей группе.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).