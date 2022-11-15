Свищев о новой эмблеме США: «Это прямой вызов и неуважение к Катару»

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на эмблему сборной США по футболу в поддержку ЛГБТ.

«Это прямой вызов и неуважение к Катару. Катар четко высказал свою позицию. Это бросается вызов? Это просто некрасиво. Считаю, что это некорректно. Катар много сделал, чтобы провести этот ЧМ на высочайшем уровне. Надо уважать страну, в которую едешь», — сказал Свищев «СЭ».

Сообщается, что радужной эмблемы во время матчей на форме игроков присутствовать не будет. Она будет размещена на тренировочной базе команды.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная США по итогам жеребьевки попала в группу B вместе с Англией, Ираном и Уэльсом.