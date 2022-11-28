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28 ноября, 23:58

Дубль Бруну Фернандеша принес Португалии победу над Уругваем. Команда вышла в 1/8 финала ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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28 ноября. Португалия — Уругвай — 2:0.
Фото Reuters

Португалия победила Уругвай в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 — 2:0.

Автором первого мяча стал полузащитник португальцев Бруну Фернандеш, который отличился в начале второго тайма.

Изначально гол был записан на нападающего Криштиану Роналду, но потом выяснилось, что в голевой атаке форвард не коснулся мяча, который залетел в сетку после навеса Фернандеша.

В концовке встречи португальцы получили право на пенальти, который был назначен после подсказки ВАР. Все тот же Фернандеш оформил дубль.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Португальская команда гарантировала себе попадание в 1/8 финала ЧМ-2022.

Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились имеющие по 1 очку команды Кореи и Уругвая соответственно.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
2:0
Уругвай
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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