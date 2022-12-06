Помощник Дешама сравнил Мбаппе с Роналду и Месси

Помощник главного тренера сборной Франции Дидье Дешама Ги Стефан высказался о нападающем национальной команды Франции Килиане Мбаппе.

«Килиан Мбаппе уже забил девять голов на чемпионатах мира, хотя ему еще нет и 24 лет. Он выдающийся футболист, как Роналду и Месси, причем они забили на чемпионатах мира меньше. Он принадлежит к элите, не имеет себе равных по мастерству и здорово проявляет свой творческий потенциал на поле. Ему нравится передвигаться по полю, он потрясающе техничен. И он показывает это в каждой игре», — приводит слова Стефана Goal.

В матче против Польши Мбаппе забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Всего на его счету 5 голов и 2 голевые передачи в 4 матчах чемпионата мира-2022.

В четвертьфинале турнира французы сыграют с национальной командой Англии. Матч пройдет 10 декабря.