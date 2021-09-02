Полузащитника «Челси» Зиеша не вызвали в сборную Марокко из-за неподобающего поведения

Главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич объяснил, почему не вызвал полузащитника «Челси» Хакима Зиеша на сентябрьские матчи национальной команды.

«Поведение Хакима в последних двух матчах, особенно в самом последнем, не соответствовало поведению игрока национальной сборной, который должен быть лидером и примером для остальных. Зиеш опаздывал на тренировки и отказывался работать. Не было смысла обсуждать все это после случившегося, я как тренер уже нашел ответ. Для меня сборная превыше всего.



Со мной такое случилось впервые за тренерскую карьеру. Поведение Зиеша меня расстроило. Футболист отказывался играть в товарищеском матче, притворяясь, что он травмирован, но наш медицинский штаб провел обследование и заключил, что игрок может выйти на поле. Потом он отказался разминаться во втором тайме, потому что не хотел выходить на замену. Такое поведение неприемлемо. Нельзя обманывать сборную. Или ты на 100 процентов с командой, или тебя нет», — цитирует Goal Халилходжича.

В сентябре сборная Марокко проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Судана (2 сентября) и Гвинеи (6 сентября).