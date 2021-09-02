Канчельскис считает, что никто не сможет побить рекорд Роналду в ближайшие сто лет
Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал побитый нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду рекорд по голам за национальные команды.
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии он сделал дубль и довел число свох голов за португальскую команду до 111. Роналду превзошел результат иранца Али Даеи (109 голов).
«Конечно, я ожидал, что именно он побьет этот рекорд. А кто-то не ожидал? Кто еще мог это сделать? Я думаю, вряд ли в ближайшие сто лет найдется игрок, который сможет побить рекорд Роналду», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю