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Сегодня, 19:54

Полузащитник «Бернли» попал в состав сборной Марокко. Ранее он играл за молодежную сборную Бельгии

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Бернли» Анасс Зароури заменит получившего травму полузащитника «Марселя» Амина Арита в сборной Марокко на чемпионате мира-2022, сообщает L'Equipe.

Арит получил травму во время матча 15-го тура чемпионата Франции, против «Монако».

Ранее Зароури выступал за молодежную сборную Бельгии. Теперь же, во время турнира в Катаре, футболист имеет шансы сыграть против бывшей команды — Марокко предстоит сразиться с Бельгией 27 ноября в рамках второго тура группового этапа.

Начнет же турнир команда матчем против Хорватии 23 ноября.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Марокко по футболу
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