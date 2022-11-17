Полузащитник «Бернли» попал в состав сборной Марокко. Ранее он играл за молодежную сборную Бельгии
Полузащитник «Бернли» Анасс Зароури заменит получившего травму полузащитника «Марселя» Амина Арита в сборной Марокко на чемпионате мира-2022, сообщает L'Equipe.
Арит получил травму во время матча 15-го тура чемпионата Франции, против «Монако».
Ранее Зароури выступал за молодежную сборную Бельгии. Теперь же, во время турнира в Катаре, футболист имеет шансы сыграть против бывшей команды — Марокко предстоит сразиться с Бельгией 27 ноября в рамках второго тура группового этапа.
Начнет же турнир команда матчем против Хорватии 23 ноября.
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