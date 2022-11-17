ЧМ-2022: расписание матчей сборной Франции

С 20 ноября по 18 декабря пройдет чемпионат мира-2022 в Катаре, где выступит сборная Франции. «СЭ» публикует расписание матчей команды Дидье Дешама в группе D с Тунисом, Данией и Австралией.

Расписание матчей сборной Франции на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

22 ноября (вторник). 22.00. Эль-Вакра («Эль-Джануб»). Франция — Австралия

26 ноября (суббота). 19.00. Доха («Стадион 974»). Франция — Дания

30 ноября (среда). 18.00. Эр-Райян («Эдьюкейшн Сити»). Тунис — Франция

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Сборная Франции — действующий чемпион мира по футболу. На турнире в России в 2018 году французы в финале турнира выиграли у Хорватии (4:2).