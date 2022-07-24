Рэшфорд оценил свои шансы на попадание в состав сборной Англии на ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оценил свои шансы на попадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2022.

Форвард не выступал за национальную команду с 11 июля 2021 года — тогда сборная Англии проиграла Италии (1:1, 3:4 — по пенальти) в финале Евро-2020.

«Если честно, я не общался с Саутгейтом с того лета. Не очень уверен в том, что попаду на чемпионат мира. Я сделаю все, что от меня зависит ради успеха «Манчестер Юнайтед» на старте сезона, а потом посмотрим, что произойдет», — приводит BT слова Рэшфорда.

Сборная Англии сыграет на ЧМ-2022 в группе B с командами Ирана, США и Уэльса. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.