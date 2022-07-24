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Сегодня, 12:17

Рэшфорд оценил свои шансы на попадание в состав сборной Англии на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оценил свои шансы на попадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2022.

Форвард не выступал за национальную команду с 11 июля 2021 года — тогда сборная Англии проиграла Италии (1:1, 3:4 — по пенальти) в финале Евро-2020.

«Если честно, я не общался с Саутгейтом с того лета. Не очень уверен в том, что попаду на чемпионат мира. Я сделаю все, что от меня зависит ради успеха «Манчестер Юнайтед» на старте сезона, а потом посмотрим, что произойдет», — приводит BT слова Рэшфорда.

Сборная Англии сыграет на ЧМ-2022 в группе B с командами Ирана, США и Уэльса. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.bt.com/sport/news/2022/july/marcus-rashford-enjoys-a-priceless-pre-season-in-hopeful-fresh-start

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Маркус Рэшфорд
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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