Пиняев: «То, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, кто для него лучший футболист — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

— Месси или Роналду?

— Мне не стоит отвечать на этот вопрос, но все видели позавчера финал чемпионата мира. Все все понимают. Но то, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит.

— Почему ты стал футболистом?

— Все было в ДНК.

Нападающий Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).