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Пиняев: «То, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, кто для него лучший футболист — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

— Месси или Роналду?

— Мне не стоит отвечать на этот вопрос, но все видели позавчера финал чемпионата мира. Все все понимают. Но то, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит.

— Почему ты стал футболистом?

— Все было в ДНК.

Нападающий Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сергей Пиняев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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