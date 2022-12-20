Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:09

Президент США Байден поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Джо Байден.
Фото Global Look Press

Президент США Джо Байден поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Поздравляю тебя, Альберто, и каждого аргентинца с упорной и заслуженной победой», — обратился Байден в соцсетях к президенту Аргентины Альберто Фернандесу.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.) и стала трехкратным чемпионом мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Джо Байден
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
В Марокко уверены, что сборная перевернет мир на ЧМ-2026
В Марокко считают, что их сборная закошмарила Францию в полуфинале ЧМ-2022
Автор решающего пенальти в финале ЧМ-2022 мог перейти в «Спартак». Из-за трансфера Монтиэля в клубе случился скандал
«С таким поколением мы способны перевернуть мир!» Интервью легенды сборной Марокко
Уилкшир: «Финал чемпионата мира в Катаре — фантастический. Очень рад за Месси»
Месси, Ди Мария и Паредес чуть не упали с крыши автобуса во время чемпионского парада в Аргентине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Марокко уверены, что сборная перевернет мир на ЧМ-2026

Пиняев: «То, что Криштиану — один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости