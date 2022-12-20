Игнатьев объяснил, почему Лионеля Месси нельзя назвать самым великим игроком в истории футбола

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, можно ли назвать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«На данном этапа — да! Но у каждой эпохи есть свой герой. Как можно сравнивать Месси и Пеле? Они играли в разное время с разными соперниками. Также и Лионеля с Марадоной. Когда правил балом Пеле, он и был лучшим. Затем пришло время Марадоны. Сегодня свой статус лучшего футболиста мира подтвердил Месси. Но сказать однозначно, кто из этой тройки самый великий, будет неправильно. Например, в легкой атлетике можно назвать лучшего, потому что там есть временные параметры и цифры, бьются рекорды. Футбол — это творческий вид спорта», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьева.

В финале чемпионата мира-2022 аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Месси был признан лучшим футболистом турнира. Он провел 7 матчей на ЧМ, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.