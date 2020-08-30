Организаторы ЧМ-2022 подписали соглашение об аренде первых апартаментов для размещения гостей

Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 и Министерство административного развития, труда и социальных вопросов Катара подписали соглашение об аренде первых 15 000 комнат и апартаментов, сообщает пресс-служба ФИФА.

Они будут использоваться для размещения болельщиков во время Чемпионата мира ФИФА 2022 в Катаре.

Комнаты и апартаменты расположены в высотных комплексах, жилых зданиях и домах и имеют всю необходимую мебель. Арендные соглашения заключены более чем со 150 собственниками объектов недвижимости на основании меморандума, подписанного между двумя госучреждениями в марте этого года. На начальном этапе был рассмотрен первый пакет заявок от собственников жилой недвижимости, и в программу было включено более 15 000 комнат и апартаментов, которые полностью соответствуют установленным стандартам размещения гостей ЧМ-2022.

Апартаменты для болельщиков ЧМ-2022.

Использование существующего жилого фонда соответствует критериям устойчивого развития, так как нет необходимости расходовать ресурсы и возводить дополнительные объекты. Инициатива направлена на обеспечение комфортного пребывания всех болельщиков ЧМ-2022 в Катаре и является частью глобального плана размещения гостей турнира, который включает в себя гостиницы, круизные лайнеры и другие варианты проживания, рассчитанные на любой бюджет.

Апартаменты для болельщиков ЧМ-2022.

«Мы очень рады, что более чем за два года до старта первого Чемпионата мира ФИФА на Ближнем Востоке и в Арабском мире мы уже зарезервировали тысячи апартаментов и комнат для болельщиков, — приводит слова генерального секретаря Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасана аль-Тавади. — Это результат совместных усилий с Министерством административного развития, труда и социальных вопросов, и мы довольны нашим достижением.

Комитет продолжит активное сотрудничество с локальными партнерами, чтобы создавать новые возможности для размещения болельщиков — основываясь на принципах устойчивого развития, а также для усиления экономики страны, поддержки бизнес-сектора и планомерной подготовки Катара к проведению турнира".

ЧМ-2022 пройдет в Катаре c 21 ноября по 18 декабря 2022 года и станет первым Чемпионатом миром ФИФА, который пройдет на Ближнем Востоке.