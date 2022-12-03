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Суарес: «Горжусь тем, что я уругваец, хотя они нас не уважают»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился мыслями после невыхода команды из группы на чемпионате мира-2022.

«Прощаться с чемпионатом мира очень больно, но мы спокойны, потому что сделали все ради нашей страны. Горжусь тем, что я уругваец, хотя они нас не уважают. Спасибо каждому уругвайцу, который поддерживал нас, находясь в любой точке мира!», — написал футболист в своих социальных сетях.

Сборная Уругвая победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе, уступив Корее по дополнительным показателям, и не вышла в плей-офф.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Луис Суарес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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