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Сегодня, 12:10

Бьелса может стать главный тренером сборной Уругвая

Руслан Минаев
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Аргентинский тренер Марсело Бьелса может возглавить сборную Уругвая, сообщил журналист TyC Sports Хоакин Бруно.

Руководство местной федерации футбола считает, что 67-летний специалист поможет команде квалифицироваться на ЧМ-2026.

Ранее Бьелса уже работал со сборными. С 1998 по 2004 тренировал Аргентину, с которой не смог выйти из группы на ЧМ-2002. С 2007 по 2010 год возглавлял Чили, с которой выходил в 1/8 финала на ЧМ-2010 (поражение от Бразилии 0:3 за выход в 1/4 финала).

Наставник с февраля находится без работы после увольнения из «Лидса».

Сборная Уругвая не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022, заняв третье место в группе H.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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