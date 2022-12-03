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Кроос — о вылете сборной Германии с ЧМ-2022: «Это было еще одно большое разочарование»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о вылете сборной Германии с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я переживал, словно сам являюсь игроком команды. Я сам сидел там четыре с половиной года назад после поражения в первом раунде, и сейчас чувствовал то же самое. Это было еще одно большое разочарование.

У нас нет хорошо подготовленных и сильных первых одиннадцати. Такая же проблемная ситуация была на чемпионате Европы. Вы выигрываете со счетом 2: 0 у Англии, но как только вам забивают гол, все рушится. То же самое произошло и в матче с Венгрией. Мы пропустили гол, и у нас нет ответа, как это исправить", — приводит Marca слова Крооса.

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.marca.com/futbol/mundial/2022/12/03/638b0c5a22601d89048b45c0.html
Тони Кроос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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