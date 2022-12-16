Крамарич — о матче с Марокко: «Не имеем права на ошибку, это может дорого обойтись»

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от матча за 3-е место чемпионата мира-2022 против Марокко.

«Это исторический матч. У нас есть шанс сделать то, о чем мы сможем поговорить с нашими детьми однажды, рассказать им об этом достижении. Игроки сборной Марокко отдадут свои жизни, чтобы выиграть медаль. Ожидаю матч с большой борьбой. Никто не имеет права на ошибку, потому что в такой игре это может дорого обойтись», — цитирует L'Equipe Крамарича.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2022 пройдет в субботу, 17 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.