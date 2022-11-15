Лукаку еще не готов тренироваться со сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку все еще не тренируется с национальной командой. Как отмечает Football Italia со ссылкой на бельгийские СМИ, форвард до сих пор проходит курс лечения и занимается в тренажерном зале.

Тем не менее завтра Лукаку вылетает на сборы с командой в Кувейт.

Последний матч за «Интер» нападающий провел 29 октября, выйдя на 68-й минуте в матче против «Сампдории» (3:0) в чемпионате Италии.

На чемпионате мира-2022 Бельгия 23 ноября сыграет свой первый матч против Канады.