ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:43

Месси заявил, что сборной Бразилии не хватает баланса

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о фаворитах чемпионата мира-2022.

35-летний форвард считает, что Франция и Бразилия — одни из главных претендентов на трофей.

«Франция внушает страх своим подбором футболистов, а также главным тренером. Еще нужно отметить очень качественный состав у сборной Бразилии. Бразильцам немного не хватает баланса, но у этой команды есть Неймар», — передает слова 35-летнего нападающего Mundo Deportivo.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
1
3
Читайте также
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ, форвард Бучневич отдал две передачи
Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине
Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педри заявил, что собирается побриться налысо в случае победы Испании на ЧМ-2022

Лукаку еще не готов тренироваться со сборной Бельгии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости