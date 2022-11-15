Месси заявил, что сборной Бразилии не хватает баланса

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о фаворитах чемпионата мира-2022.

35-летний форвард считает, что Франция и Бразилия — одни из главных претендентов на трофей.

«Франция внушает страх своим подбором футболистов, а также главным тренером. Еще нужно отметить очень качественный состав у сборной Бразилии. Бразильцам немного не хватает баланса, но у этой команды есть Неймар», — передает слова 35-летнего нападающего Mundo Deportivo.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.