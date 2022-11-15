Гафин поделился мнением о возможности получения выплат за выступление игроков на ЧМ-2022

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности получения выплат за выступление игроков на чемпионате мира в Катаре.

— Нгамале поедет на чемпионат мира. Сколько вы получите за это денег от ФИФА?

— Зависит от того, докуда дойдет сборная Камеруна и сколько сыграет Нгамале. Не могу вам сказать.

— Насколько вероятна выплата ФИФА компенсации «Динамо» за участие Нгамале, Шиманьски и Варелы на чемпионате мира?

— Время покажет. Мы готовы принимать компенсацию.

— У вас нет опасений, что в связи с этой ситуацией либо удлинится процесс, либо вообще деньги не дойдут?

— Мне сложно сказать. В таких случаях все происходит индивидуально. Нет какой-то общей канвы. Посмотрим.