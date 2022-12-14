Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:26

Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Reuters

Сборная Аргентины со счетом 3:0 победила команду Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

Автором победного мяча стал капитан аргентинской сборной Лионель Месси, который в первом тайме реализовал пенальти.

Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год (16).

Также Месси стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира, забив свой 11-й мяч.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
Тренер Гана снова в восторге от Павловича: «Бьет, как глухой. Он новый царь ММА»
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже
Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
В ЛНР обнаружили останки погибших от фосфорного снаряда матери и ребенка
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Журналист Морган: «Величайший? Споров нет. Это Роналду»
Батистута — о выходе сборной Аргентины в финал ЧМ-2022: «Мечта продолжается»
Колосков — о победе Аргентины: «Месси в очередной раз проявил свою гениальность»
Жена Месси прокомментировала победу Аргентины над Хорватией на ЧМ-2022
Тальяфико — о болельщиках: «Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине»
Де Пауль: «Я до сих пор не могу прийти в себя. Аргентина заслужила выход в финал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов назвал Месси лучшим игроком матча Аргентина — Хорватия

Нападающий Аргентины Альварес поделился эмоциями от выхода в финал ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости