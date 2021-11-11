Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

На секторе болельщиков сборной России произошла драка

20:38
Теги:

На секторе болельщиков сборной России во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра произошла драка.

По ходу первого тайма россияне ведут 1:0. Единственный мяч забил Александр Ерохин. Он отличился на четвертой минуте.

Россия — Кипр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Американские врачи назвали новый фактор риска смерти при COVID-19
9
5
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры


  • Спартач и че?

    Драка на фоне надписи МИР прелестно. А с кем драка то и кто победил? И по какой версии, за какой титул.

    11.11.2021

  • zvovs

    Спартак всё ещё в обидках, хотя и опять возраждатся))))))))

    11.11.2021

  • sakusda

    культурная столица ёптить

    11.11.2021

  • bond1951

    это Дэбилы.......найти и наказать жестко............

    11.11.2021