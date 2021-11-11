На секторе болельщиков сборной России произошла драка
20:38
На секторе болельщиков сборной России во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра произошла драка.
Во время первого тайма на секторе болельщиков сборной России началась драка ? pic.twitter.com/KIQh9tDQxW— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 11, 2021
По ходу первого тайма россияне ведут 1:0. Единственный мяч забил Александр Ерохин. Он отличился на четвертой минуте.
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Спартач и че?
Драка на фоне надписи МИР прелестно. А с кем драка то и кто победил? И по какой версии, за какой титул.
11.11.2021
zvovs
Спартак всё ещё в обидках, хотя и опять возраждатся))))))))
11.11.2021
sakusda
культурная столица ёптить
11.11.2021
bond1951
это Дэбилы.......найти и наказать жестко............
11.11.2021