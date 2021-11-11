На секторе болельщиков сборной России произошла драка

Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?

На секторе болельщиков сборной России во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра произошла драка.

Спартач и че?

Драка на фоне надписи МИР прелестно. А с кем драка то и кто победил? И по какой версии, за какой титул.

11.11.2021