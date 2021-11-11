Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Грузия — Швеция: Канкава проводит 100-й матч за грузинскую команду

20:29
Теги:

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Грузия — Швеция стал 100-м в составе полузащитника хозяев Джабы Канкавы. Он получил специальный приз в связи с юбилейной игрой.

35-летний футболист «Слована» выступает за сборную Грузии с 2004 года. Он дебютировал в составе национальной команды в 18 лет.

В активе Канкавы 10 голов в составе сборной Грузии.

Дополнительная информация:

к

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Танцы в темноте: у фавипиравира нашли новые побочные эффекты
1