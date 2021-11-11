Грузия — Швеция: Канкава проводит 100-й матч за грузинскую команду
20:29
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Грузия — Швеция стал 100-м в составе полузащитника хозяев Джабы Канкавы. Он получил специальный приз в связи с юбилейной игрой.
35-летний футболист «Слована» выступает за сборную Грузии с 2004 года. Он дебютировал в составе национальной команды в 18 лет.
В активе Канкавы 10 голов в составе сборной Грузии.
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