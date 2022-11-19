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Сегодня, 14:06

Нойер рассказал, за счет чего сборная Германии может обыграть Японию на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа ЧМ-2022 с Японией.

«Важно показать хорошую позиционную игру и чисто отработать в защите. Сборной Японии будет трудно справиться с нами, если мы будем быстры в атаке. Не стоит забывать, что и у соперника есть сильные игроки, способные доставить нам неприятности. Один из них — Камада из «Айнтрахта». В 2014 году перед стартом турнира у меня не было ощущения, что мы сможем пройти весь путь и станем чемпионами мира. Первый матч с Португалией получился прекрасным. В 2018 году с Мексикой мы выглядили плохо. Благодаря хорошему старту легче попасть в соревновательный ритм», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 Германия — Япония состоится 23 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками команд по группе Е являются сборные Испании и Коста-Рики.

Мануэль Нойер
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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