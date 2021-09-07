«Молчу». Реакция Генича на матч сборной России
23:14
Известный комментатор Константин Генич коротко прокомментировал игру сборной России по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против команды Мальты.
«Молчу», — написал Генич в Twitter.
Ранее комментатор критиковал качество игры команды в первых матчах под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. За это он подвергся обильной критике, после чего заявил о намерении не писать о сборной и ее тренере.
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