Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Молчу». Реакция Генича на матч сборной России

23:14
Пост Константина Генича в Twitter.
Пост Константина Генича в Twitter.
Теги:

Известный комментатор Константин Генич коротко прокомментировал игру сборной России по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против команды Мальты.

«Молчу», — написал Генич в Twitter.

Ранее комментатор критиковал качество игры команды в первых матчах под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. За это он подвергся обильной критике, после чего заявил о намерении не писать о сборной и ее тренере.

Россия — Мальта

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

ЧМ-2022, отборочный турнир: Россия обыграла Мальту и другие результаты дня
На Украине рассказали об указании Байдена Зеленскому по поводу России
Видео: как спасти подавившегося и задыхающегося человека
"Шалаш для пыток": видео с места убийства школьниц в Кузбассе
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры