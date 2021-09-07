«Молчу». Реакция Генича на матч сборной России

Известный комментатор Константин Генич коротко прокомментировал игру сборной России по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против команды Мальты.

«Молчу», — написал Генич в Twitter.

Ранее комментатор критиковал качество игры команды в первых матчах под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. За это он подвергся обильной критике, после чего заявил о намерении не писать о сборной и ее тренере.