Почеттино: «Мбаппе моложе Месси и Неймара и, следовательно, незрел, хотя уже выиграл ЧМ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Катаре, а также отметил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Южная Америка не побеждает на чемпионате мира с 2002 года. Все зависит от Месси и Неймара и от их взгляда на игру, совершенно разного, особенно в процессе созидания. Мбаппе? По сравнению с двумя другими он моложе и, следовательно, незрел, хотя он уже выиграл чемпионат мира — моменты командного спорта, которые трудно понять. Килиан — зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей, но ему все еще нужно найти себя», — приводит слова Почеттино gianlucadimarzio.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.

Победителем предыдущего ЧМ, который проходил в России в 2018 году, стала сборная Франции.